Geen natuurbegraafplaats in Hoogkerk, maar gemeente staat open voor plannen van natuurorganisaties

Op de begraafplaats in Hoogkerk is een oorlogsmonument te vinden waarmee vijf geallieerden worden herdacht die in 1943 uit de lucht werden geschoten bij Dorkwerd. Ook liggen er twee Canadese militairen begraven die omkwamen tijdens de bevrijding van Groningen. Foto: Nannix - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95539896

Mocht Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap of een andere natuurorganisatie zich bij de gemeente melden voor de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats, dan staat het gemeentebestuur er voor open om hier een gesprek over te voeren. Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (PRO) van Stadsbeheer laten weten. Een onderzoek naar het opnemen van een natuurbegraafplaats in de uitbreiding van het kerkhof in Hoogkerk gaat het college echter te ver.

Het onderwerp natuurbegraven werd afgelopen week op de agenda gezet door D66. De komende jaren wordt de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkstraat in Hoogkerk uitgebreid en om dat te realiseren koopt de gemeente extra grond aan. Voor D66 was dit de aanleiding om te pleiten voor de komst van een natuurbegraafplaats binnen de gemeentegrenzen. Raadslid Jim Lo-A-Njoe: “We zien een landelijk groeiende belangstelling voor natuurbegraven. Binnen de huidige uitbreidingsplannen in Hoogkerk lijkt hiervoor geen ruimte, maar onze oproep is om breed te verkennen waar we dit in de gemeente wel zouden kunnen realiseren.”

“Geen vertraging riskeren in Hoogkerk”

Wethouder Wijnja had op dat specifieke verzoekpunt echter slecht nieuws voor de fractie: “Ik kan hier geen positief advies over uitbrengen. Als we puur kijken naar Hoogkerk, is de strakke tijdsplanning van groot belang. We zien dat de grond er opraakt en dat we snel grond moeten aankopen om te kunnen uitbreiden. Dat is wat Hoogkerk ook heel graag wil: dat we tempo maken. Als er zaken tegenzitten, zijn we niet op tijd klaar. Met als gevolg dat geliefden die komen te overlijden niet meer in hun eigen dorp begraven kunnen worden. Elk verzoek dat oproept tot extra onderzoek en in het proces dus tot vertraging leidt, gaan we daarom niet steunen.”

Maar er speelt meer bij natuurbegraven, zo lichtte de wethouder toe. “Natuurbegraven vraagt om een flinke omvang. Je hebt er veel meer ruimte voor nodig en het moet voldoen aan specifieke ecologische voorwaarden. Op dat moment komt het capaciteitsvraagstuk aan de orde en daarmee ook de kosten. Als gemeente denken we natuurlijk mee met inwoners die zo begraven willen worden. Binnen onze gemeentegrenzen kan dat nu nog niet, maar wel vlakbij: in buurgemeente Het Hogeland wordt momenteel natuurbegraafplaats Kardingerland ontwikkeld. Het zou mij niets verbazen als daar bij de ontwikkeling ook door de oogharen is gekeken naar de wensen die in onze gemeente leven.”

Biodiversiteit

Toch ziet de wethouder ook aanknopingspunten voor de toekomst. “Een natuurbegraafplaats kan de biodiversiteit enorm vergroten. De toezegging die ik met betrekking tot Hoogkerk wel kan doen, is dat we daar gaan werken aan een beheervorm die de biodiversiteit op het bestaande terrein versterkt. Wat ik daarnaast wil toezeggen: als Natuurmonumenten of Het Groninger Landschap, organisaties met ontzettend veel expertise, met een concreet voorstel komen voor een natuurbegraafplaats in onze gemeente, dan staan we er voor open om dat gesprek te voeren en te verkennen wat de mogelijkheden zijn.”

D66-raadslid Lo-A-Njoe toonde zich ondanks het negatieve advies op zijn motie tevreden met die handreiking: “Dit is een hele mooie en open houding richting initiatiefnemers, met een duidelijke oproep aan hen om zich bij de gemeente te melden.”