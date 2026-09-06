Geen acute kamernood onder studenten meer in Groningen: “Nog ruim 140 plekken vrij in Proxima”

Foto Jaron Bergsma

Kamernood onder studenten bij het begin van het nieuwe studiejaar lijkt een probleem dat tot het verleden behoort. Dat zegt wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) van Wonen in reactie op vragen van de fractie van Forum voor Democratie. In het tijdelijke studentencomplex Proxima op de Zernike Campus zijn op dit moment zelfs nog meer dan 140 plekken vrij.

Forum voor Democratie (FvD) trok bij het gemeentebestuur aan de bel over de huisvesting van (aanstaande) studenten. Woordvoerder Saskia van Niekerk wees erop dat studenten zonder kamer noodgedwongen op de camping in het Stadspark zouden overnachten. Zij vroeg het college of het bereid is om locaties zoals HanzePlaza, die eerder gebruikt werd als noodopvang voor asielzoekers, open te stellen als tijdelijke voorziening voor studenten.

“Grote problemen behoren tot het verleden”

Wethouder Van Niejenhuis bestrijdt het beeld dat studenten op straat of in een tent moeten slapen. “Noodopvang zoals we die in het verleden hebben gekend is helemaal niet nodig”, reageert hij. “Via Groningen Huurt en diverse andere platforms zijn nog voldoende studentenkamers te vinden. Het is dus, als men dat niet wil, absoluut niet nodig om in een tent te verblijven.”

Volgens de wethouder zijn de grote problemen van eerdere jaren rond de zogeheten ‘piekopvang’, de hectische periode aan het begin van het studiejaar wanneer de instroom van nieuwe studenten piekt, grotendeels opgelost. “De raad heeft de afgelopen jaren miljoenen beschikbaar gesteld voor studentenhuisvesting en er zijn duizenden wooneenheden bijgebouwd. De inzet van de gemeente, kennisinstellingen en studentenorganisaties heeft ervoor gezorgd dat de problematiek fors is afgenomen.”

Ruimte in Proxima

Een cruciale rol daarin speelt Proxima, het tijdelijke studentencomplex op de Zernike Campus dat in de zomer van 2024 de deuren opende. Om de jaarlijkse instroom op te vangen, worden kamers in de eerste drie maanden van het studiejaar dubbel bezet. Daardoor kan het complex tijdelijk aan 802 (internationale) studenten een onderkomen bieden, waarna zij doorschuiven of de kamer voor zichzelf krijgen.

Volgens Van Niejenhuis is er in Proxima op dit moment nog genoeg capaciteit over. “Er is binnen Proxima nu nog plek voor 143 studenten. Bovendien hebben de kennisinstellingen aankomende studenten van tevoren beter geïnformeerd over hoe het hier werkt en dat ze op tijd een kamer moeten zoeken.”

Hoewel de wethouder erkent dat het altijd beter, sneller en betaalbaarder kan, benadrukt hij dat de situatie niet meer te vergelijken is met die van enkele jaren geleden, toen het tekort tot schrijnende situaties leidde. “Studenten horen erbij en zijn Groningers. Daar hoort een dak boven hun hoofd bij. De afgelopen jaren is hier enorm in geïnvesteerd en dat leidt nu tot zichtbare resultaten.”