Geen aanpak van oversteek Rijksstraatweg Glimmen

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De gemeente is niet van plan om maatregelen te nemen om de veiligheid rond de Rijksstraatweg in Glimmen te verbeteren. Dat antwoordt het college op vragen van de raadsfractie van het CDA.

De gemeente zegt de signalen over de drukte op de Rijksstraatweg en de risico’s voor overstekende voetgangers nabij Bakkerij Stoet, Steenhuis piano’s en kapsalon Quintus te erkennen. Er vond hierover eerder al overleg plaats met de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen.

Er komen geen verkeerslichten, bloembakken in de straat, of aanpassing van de maximumsnelheid of een mobiele flitspaal. Wel worden de komgrenzen aangepakt. Die zorgen voor meer aandacht voor de snelheidslimiet van 50 km per uur in Glimmen.