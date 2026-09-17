Gebiedsgerichte omgevingsprogramma De Nieuwe Held ligt ter inzage

Illustratie: gemeente Groningen

Het gebiedsgerichte omgevingsprogramma voor de wijk De Nieuwe Held ligt ter inzage. Iedereen kan dus nu het plan bekijken en er iets van kan vinden. Dat kan tot 28 oktober.

De Nieuwe Held is het gebied tussen De Held en Gravenburg, aan de westkant van de stad. De gemeente wil dit gebied de komende jaren ontwikkelen tot een nieuwe woonwijk. Het omgevingsprogramma beschrijft op hoofdlijnen hoe het gebied zich kan ontwikkelen, qua woningen, voorzieningen, de openbare ruimte, groen en water, natuur en de bereikbaarheid van het gebied.

Iedereen kan het plan bekijken en een reactie geven. Zo kunt je aangeven wat je belangrijk vindt. Je kunt ook aandachtspunten meegeven voordat het programma definitief wordt vastgesteld. Zo’n reactie heet een zienswijze. De gemeente bekijkt alle binnengekomen zienswijzen. Als daar aanleiding toe is, kan het programma nog worden aangepast. Daarna wordt het programma aan het college voorgelegd.

Het ontwerp-omgevingsprogramma en de bijbehorende stukken kunnen bekeken worden bij het loket bouwen en wonen aan het Harm Buiterplein, aan het Gedempte Zuiderdiep 98 en online op gemeente.groningen.nl/omgevingsprogramma.