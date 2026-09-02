GasTerra moet ruim 300 miljoen aan Gasunie blijven betalen voor gastransport wat het niet meer nodig heeft

Foto Andor Heij. Gasuniegebouw

GasTerra moet blijven betalen voor meer dan driehonderd miljoen euro aan gastransportcapaciteit die het bedrijf niet meer gebruikt. De rechtbank Noord-Nederland oordeelde woensdag dat GasTerra de langlopende afspraken met Gasunie niet zomaar kan beëindigen.

GasTerra (voor de helft in handen van Shell en ExxonMobil) stopt per 31 december van dit jaar als bedrijf, omdat het geen winst meer kan maken nu het grote Groningse gasveld is afgesloten. Maar GasTerra heeft nog voor ongeveer 322 miljoen euro aan transportcapaciteit op het netwerk van Gasunie Transport Services (GTS), de netbeheerder van het landelijke gastransportnet. Het bedrijf gebruikt die capaciteit dus niet meer volledig, doordat het Groningenveld is gesloten en andere landen zijn overgestapt op ander gas.

GasTerra wilde daarom van de afspraken af en vroeg de rechtbank om de Gasunie te verplichten geld terug te betalen. Maar de rechtbank wees die verzoeken woensdagmiddag af. Volgens de rechtbank gelden voor het transport van gas strenge Europese en Nederlandse regels. Die regels geven GasTerra niet de mogelijkheid om langlopende afspraken over transportcapaciteit gratis op te zeggen. Ook zou een gratis opzegging gevolgen kunnen hebben voor andere gebruikers van het gasnet. Gasunie zou inkomsten mislopen, waardoor andere gebruikers mogelijk met hogere tarieven te maken krijgen.

GasTerra wees ook op twee transportpunten waar volgens het bedrijf geen gebruik meer van kan worden gemaakt. De rechtbank vindt dat Gasunie de transportcapaciteit daar nog steeds kan leveren. Dat GasTerra zelf geen gas meer laat vervoeren, betekent volgens de rechtbank niet dat Gasunie de afspraken niet nakomt.