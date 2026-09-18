Futsal Groningen verliest ook vierde duel, ruime zege Drs. Vijfje

Drs. Vijfje - FC M.A.R.L.É.N.E. (foto: Wouter van der Maden)

Futsal Groningen heeft vrijdagavond voor de vierde keer verloren in de eredivisie zaalvoetbal. Drs. Vijfje boekte een ruime zege.

De mannen van Futsal Groningen ging in eigen huis nipt onderuit tegen ZVV Kroeven uit Roosendaal. Futsal Groningen is nog puntloos na vier duels en staat twaalfde. Volgende week spelen de Groningers uit tegen FC Eindhoven, dat tot nu toe alles won.

De vrouwen van Drs. Vijfje boekten in de hoofdstad een ruime zege. Onside Amsterdam werd met 7-2 verslagen. Drs. Vijfje is na twee duels in de eredivisie derde. Volgende week ontvangt Drs. Vijfje hekkensluiter ZVV Middelburg.