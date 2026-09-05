Futsal Groningen start seizoen met nederlaag

Futsal Groningen heeft de eerste wedstrijd in de eredivisie van het zaalvoetbal vrijdagavond in eigen huis verloren. Gorinchem was met 6-4 te sterk.

Gorinchem nam de leiding, maar door drie doelpunten van Yska Last kwam Groningen op een 3-1 voorsprong. De gasten kwamen sterk terug en namen de leiding: 3-4.

Om toch een resultaat te boeken werd doelman Frank Woldring gewisseld en werd een extra veldspeler ingebracht. Gorinchem liep echter uit naar 3-6. Jayden Sapulete wist toch nog te scoren voor Groningen en bepaalde de 4-6 eindstand.