Fototentoonstelling De Inclusiekaravaan in UMCG: ‘Mensen laten zien in al hun diversiteit’

De Inclusiekaravaan op een eerdere locatie (foto: Hobbe Hollands)

Aankomende donderdag opent er een fototentoonstelling in het UMCG over diversiteit en discriminatie.

De tentoonstelling, genaamd de Inclusiekaravaan, laat elf verschillende mensen uit de provincie Groningen zien met hun persoonlijke verhaal over vooroordelen en discriminatie. Het wordt georganiseerd door COC Groningen & Drenthe en heeft als doel om de mensen achter diverse labels te laten zien. Om er meer over te horen, belden we de bestuursvoorzitter van COC Groningen & Drenthe, Arjen Polstra.

Reizende fototentoonstelling

De naam van de expositie is specifiek gekozen. De tentoonstelling trekt door beide gemeenten Westerkwartier en Groningen en plaatst zich donderdag in het UMCG. Dan kan er kennis worden gemaakt met elf diverse Groningers middels hun portret en bijbehorende verhaal. De drijvende kracht achter het project is COC-verenigingscoördinator Charlotte Lindenbergh, die samen heeft gewerkt met onder andere de organisaties Vluchtelingenwerk Nederland en Roze 50+. De tentoonstelling wordt donderdag geopend door wethouder Mirjam Wijnja. Voorafgaand vertelt een van de geportretteerde personen over haar ervaringen als vluchteling in het Bekend maakt Bemind-programma van Vluchtelingenwerk Nederland. Polstra vindt overigens dat thema ook goed passen bij het doel van de fototentoonstelling.

Een mens bestaat uit meerdere aspecten

De Inclusiekaravaan is eerder langs verschillende locaties geweest. Zo hebben de portretten al gestaan in een voetbalkantine, een sportcentrum, een school en een bibliotheek. Op die manier wil de organisatie dat bezoekers de portretten “per ongeluk” tegenkomen, zoals mensen ook elkaar treffen in het openbaar. Volgens Polstra is het doel van de tentoonstelling dan ook dat men oog in oog komt te staan met een ander mens, om zo vooroordelen weg te halen bij groepen die gauw als ‘anders’ worden gezien of zelfs gediscrimineerd worden om de stempel die ze hebben gekregen: “Een mens is nooit alleen vluchteling, of alleen homoseksuele man, of een transgenderpersoon. Een mens heeft altijd heel verschillende aspecten en dat proberen we juist te laten zien,” aldus Polstra. Daarbij benadrukt hij nog: “Laten we op individueel niveau contact met elkaar maken. En niet naar elkaar kijken alsof we anonieme groepen zijn waar we een oordeel over hebben. Het gaat om het contact dat je met de mens tegenover je maakt. En dan vind je raakvlakken met elkaar.”

De tentoonstelling wordt donderdag 1 oktober geopend en zal dan tot en met 30 oktober te zien zijn in het UMCG. Voor meer informatie is de website van COC Groningen & Drenthe te bezoeken.