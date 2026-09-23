Fotograaf Sabina Theijs brengt boek uit over WK Luchtgitaar Spelen: ‘Make Air, Not War!’

© Sabina Theijs - Make Air Not War_09

Fotograaf Sabina Theijs volgt al enige jaren de bijzondere wereld van het luchtgitaar spelen. Bij het wereldkampioenschap Luchtgitaar Spelen in Finland heeft ze foto’s gemaakt, die gebundeld zijn in het boek Airness.



Toen ze vier jaar geleden voor het eerst aanwezig was bij het WK werd ze overrompeld door de sfeer en besloot ze aan een boek te gaan werken. Dit boek komt vrijdag officieel uit, zo vertelde Theijs in radioprogramma OOG Ochtendshow.

In het Finse Oulu komen ieder jaar mensen van over de hele wereld bij elkaar voor de wereldkampioenschappen luchtgitaar. Fotograaf Sabina Theijs volgt die bijzondere wereld al een aantal jaren en legde de mensen en de gemeenschap eromheen vast. Afgelopen maand waren de bijzondere foto’s al te zien tijdens Noorderzon. De foto’s en nog veel meer verhalen zijn nu samengebracht in haar nieuwe fotoboek Airness, dat op vrijdag 25 september officieel wordt gepresenteerd bij Noorderlicht Gallery.

Fins fanatisme

“Ik vermoed dat best veel mensen al eens luchtgitaar hebben gespeeld”, stelt Theijs. Het is op basis van muziek, vaak bij gitaarsolo’s, bewegingen maken alsof je een denkbeeldige gitaar aan het bespelen bent. Ze ontdekte op een gegeven moment dat er een heus wereldkampioenschap was, waarbij mensen dit als sport doen. Normaal gesproken doet Theijs vrij langdurige fotoprojecten en een wereldkampioenschap van 6 dagen leek haar een leuk kort project. Maar daar aangekomen keek ze haar ogen uit.

Next level luchtgitaar spelen

Professioneel ‘luchtgitaristen’ is namelijk wel iets anders dan wanneer je zelf op muziek staat mee te spelen, zegt Theijs: “Er zit een enorm gevoel van aanmoediging, steun, sportiviteit en gemeenschap. Mensen komen van over de hele wereld naar Finland gereisd om daar 60 seconden op een podium te staan. Ik zou echt het gevoel hebben dat ik ongelooflijk voor gek sta, maar mensen moedigen elkaar daar zo aan en vinden echt een hele hechte vriendengroep van soortgenoten. En zo vinden ze elkaar, ook al spreken ze vaak niet eens elkaars taal.”

Het is ook heel theatraal, vervolgt ze. “Mensen creëeren eigenlijk een personage, een karakter, ze maken er ook kostuums voor, vaak heel spectaculaire outfits. En eigenlijk is luchtgitaar op het WK een combinatie van mime, acteren, dans en sport.”

Een optreden duurt 60 seconden en in die tijd laten ze al hun moves zien. “Je kunt eigenlijk niet knipperen met je ogen, want dan heb je iets gemist.”

Tekst gaat verder onder foto’s

Familie-reünie

Afgelopen editie was het 30e wereldkampioenschap luchtgitaar spelen. Theijs komt al 4 edities naar Finland om foto’s te maken en dat is nu gebundeld in het boek. “Er zaten zoveel verhalen in, niet alleen foto’s van al die spectaculaire, theatrale optredens, maar ook dat hele gevoel van die gemeenschap waarin mensen er voor elkaar zijn en naar elkaar luisteren. Ik had ieder jaar het gevoel dat ik op een soort familie-reünie terecht was gekomen, terwijl sommigen mensen elkaar dat jaar voor het eerst ontmoetten.”

Dit gevoel overkwam haarzelf ook, al zag ze zichzelf als fotograaf een buitenstaander. Maar op haar tweede dag werd al gezegd dat ze ‘one of us now’ was, waardoor ze besloot dat deze mensen een boek verdienden en ze dit met de wereld wilde delen.

Dat doet ze in het boek “Airness”, dat vrijdag 25 september officieel wordt gepresenteerd bij Noorderlicht Gallery aan het Akerkhof 12. Iedereen is welkom, maar het is geïnteresseerden wel aan te raden om van te voren aan te melden via haar Instagrampagina, want Theijs verwacht veel belanstelling. Meer informatie is ook te vinden op haar website.

De OOG Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer. Dat beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio, te ontvangen in de ether op DAB+ en 106.6FM.