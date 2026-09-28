Forum organiseert Geldfestival: van loonkloof tot loterij

Geld staat centraal tijdens een nieuw festival in Forum Groningen. Op vrijdag 9 oktober vindt Let’s Talk Money plaats. Met gesprekken, workshops en cabaret worden onderwerpen als salaris, geld in relaties, beleggen en erfenissen besproken.

Zo vertellen Nibud-woordvoerder Karin Radstaak en universitair docent Heike Vethaak over geld binnen relaties. Schrijver Sofie van Gool bespreekt de loonkloof en salarisgesprekken.

Ook wordt gekeken naar de manier waarop we geld uitgeven. Podcastmaker Milou Brand en hoogleraar Bob Fennis onderzoeken waarom we soms meer uitgeven aan sociale activiteiten dan we van plan waren.

Bezoekers kunnen daarnaast zelf aan de slag met beleggen en onderhandelen. De avond wordt afgesloten door cabaretier Wouter Monden.

Het festival is een samenwerking van Studium Generale Groningen en Forum Groningen.