Forum Groningen pakt tijdens Halloween uit met Horror Marathon met drie gloednieuwe films

Forum Groningen organiseert tijdens Halloween op zaterdag 31 oktober traditiegetrouw weer de Halloween Horror Marathon. Tijdens de komende editie zijn er drie voorpremières van gloednieuwe horrorfilms te zien en staat er een legendarische klassieker op het programma.

Het programma begint met de voorpremière van Victorian Psycho. In dit gotische griezelverhaal arriveert een excentrieke jonge gouvernante in 1858 bij een afgelegen landhuis. Al snel nadat zij haar intrek neemt, begint het aanwezige personeel op raadselachtige wijze te verdwijnen.

Daarna volgt de gerestaureerde klassieker The Texas Chain Saw Massacre (50th Anniversary) uit 1974. In deze film, die belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van het genre, raakt een groep jongeren in het platteland van Texas verzeild bij een gestoorde familie van kannibalen, waaronder de beruchte psychopaat Leatherface.

Het derde deel van de marathon is de thriller Colony. Tijdens een internationale biotechconferentie breekt er een razendsnel muterend virus uit. Als het gebouw hermetisch wordt afgesloten, verandert de locatie in een val waarin de opgesloten bezoekers moeten vechten voor hun leven tegen geïnfecteerden die gruwelijke mutaties ondergaan.

De marathon sluit af met de voorpremière van The Cycle. Wat begint als een duistere politiezaak rond een vermiste vader die na 36 jaar weer opduikt, verandert al snel in een claustrofobische monsterfilm met indrukwekkende visuele effecten.

In tegenstelling tot eerdere edities is er dit jaar geen uitgebreid randprogramma in Forum Groningen. Wel zijn er voor bezoekers snacks, waaronder warme hotdogs.

De marathon begint op 31 oktober om 18.30 uur en duurt tot 02.00 uur. Meer informatie over de aanvangstijden en tickets is te vinden op de website van Forum Groningen.