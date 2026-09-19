Forse zege vrouwen FC Groningen op Jong Sparta

Foto Andor Heij. Atty Eelkema trainer vrouwen FC Groningen.

De vrouwen van FC Groningen wonnen zaterdagavond ook de vierde wedstrijd in de tweede divisie A. In het Esserbergstadion werd hekkensluiter Jong Sparta met ruime cijfers geklopt: 6-0.

Celine Agema opende in de 19e minuut met het hoofd de score voor FC Groningen. In de blessuretijd van de eerste helft schoot Lisanne Dik de 2-0 in de touwen.

Na rust voerde FC Groningen de score geleidelijk op. Femke Drenth scoorde in de 51e minuut en Nanne de Vries in de 59e. Lisanne Dik maakte ruim tien minuten later de 5-0. Het halve dozijn werd in de 78e minuut volgemaakt door Josephine Reukema.

FC Groningen heeft 12 punten uit 4 wedstrijden en is koploper. Jong Heerenveen volgt op drie punten afstand. Volgende week speelt FC Groningen uit tegen Jong ADO Den Haag.