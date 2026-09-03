Floreshuis viert 10-jarig bestaan met 10 keer koffie en taart

Dit jaar bestaat het Floreshuis, gelegen in de Korrewegwijk, tien jaar en dat viert het wijkcentrum deze maand met tien Koffie & Taart-momenten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen bezoekers aanschuiven voor een kop koffie en een stukje jubileumtaart.

Het wijkcentrum hoopt dat buurtbewoners tijdens de momenten herinneringen kunnen ophalen. Om het gesprek op gang te brengen, liggen oude fotoalbums klaar. Daarnaast kunnen bezoekers tijdens de Koffie & Taart-momenten een wens, voorspelling of boodschap voor de buurt achterlaten. Die berichten worden bewaard in een speciale tijdcapsule, die over 10 jaar weer opengaat.

Wanneer?

Het eerste Koffie & Taart-moment vond afgelopen dinsdag, 1 september, plaats. De volgende momenten zijn op vrijdag 4 september, dinsdag 8 september, donderdag 10 september, woensdag 16 september, vrijdag 18 september, maandag 21 september, donderdag 24 september, dinsdag 29 september en woensdag 30 september. Kijk voor de tijden op de website van het Floreshuis.