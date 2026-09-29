Flinke rookontwikkeling bij brand op woonschip Lopende Diep

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op een aangemeerd woonschip aan het Lopende Diep nabij de Noorderhaven heeft dinsdagavond enige tijd brand gewoed. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 18.45 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Omstanders zagen rook bij het schip vandaan komen en hebben direct de hulpdiensten gebeld”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “Bij aankomst constateerden we dat er daadwerkelijk brand woedde. Omdat aanvankelijk onduidelijk was waar de bewoners zich bevonden, heeft de bevelvoerder voor de zekerheid meteen een ambulance ter plaatse laten komen.”

Al snel bleek dat er niemand aan boord aanwezig was. De Vries: “Wij hebben een deur geforceerd om het woonschip te kunnen betreden en het vuur te blussen. Rond 19.20 uur konden we het sein ‘brand meester’ geven. Wat er precies heeft gebrand is nog onbekend, maar er is wel schade ontstaan. Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de schadeafhandeling.”

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Daar wordt door de hulpdiensten onderzoek naar gedaan.