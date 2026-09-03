Fietsersbond en Haskoning organiseren Paaltjescheckdag

De fietsersbond en adviesbureau Haskoning organiseren op zaterdag 19 september de landelijke Paaltjescheckdag. Paaltjes op het fietspad zorgen gemiddeld voor ruim zes gewonde fietsers per dag. Ook de gemeente Groningen telt nog diverse paaltjes.

Paaltjes zijn bedoeld om auto’s te weren, maar kunnen voor fietsers gevaarlijke obstakels zijn. Ze kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepast rijwiel. Tijdens de Paaltjescheckdag kunnen fietsers in heel Nederland op een online kaart aangeven waar paaltjes staan.

Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. Het gaat onder meer om paaltjes die slecht zichtbaar zijn, ook overdag, of niet voldoen aan de richtlijnen. “Op een druk fietspad kan een paaltje onverwachts op je pad komen,” zegt Jaap Kamminga, beleidsadviseur Fietsersbond. “Voor minder behendige fietsers en mensen met een aangepaste, vaak bredere, fiets kan het extra lastig zijn om er veilig langs te komen. Een paaltje moet een duidelijke functie hebben en veilig zijn geplaatst. Als dat niet het geval is, zien wij ze graag verdwijnen.”

Jacob Tiellemans van het Fietsteam van Haskoning: “Met de Paaltjescheckdag brengen we die informatie samen met fietsers in beeld. Zo kunnen gemeenten er gemakkelijk mee aan de slag en hun fietspaden veiliger maken voor fietsers.” Weten waar de paaltjes staan, is de eerste stap. De Fietsersbond heeft de afgelopen jaren veel paaltjes in kaart gebracht. Maar de situatie verandert voortdurend: paaltjes worden verplaatst of verwijderd, en op andere plekken worden nieuwe exemplaren geplaatst. Daarom is het tijd om opnieuw te kijken welke paaltjes er daadwerkelijk nog staan.

Een actueel overzicht helpt de vrijwilligers van de Fietsersbond om het gesprek met gemeenten aan te gaan. Tijdens de Paaltjescheckdag draait het om twee vragen: staan de paaltjes die wij kennen er nog en zijn er nieuwe paaltjes bij gekomen? De informatie kan worden doorgegeven via de website fietsersbond.nl/paaltjescheckdag.