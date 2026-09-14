Fietsersbond en adviesbureau organiseren paaltjescheckdag

De fietsersbond en adviesbureau Haskoning organiseren op zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Paaltjes op het fietspad zorgen gemiddeld voor ruim zes gewonde fietsers per dag. Ook de gemeente Groningen telt nog diverse paaltjes.

Paaltjes zijn bedoeld om auto’s te weren, maar kunnen voor fietsers gevaarlijke obstakels zijn. Ze kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepast rijwiel. Tijdens de paaltjescheckdag kunnen fietsers in heel Nederland op een online kaart aangeven waar paaltjes staan.

Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. Het gaat onder meer om paaltjes die slecht zichtbaar zijn, ook overdag, of niet voldoen aan de richtlijnen. “Op een druk fietspad kan een paaltje onverwachts op je pad komen,” zegt Jaap Kamminga, beleidsadviseur Fietsersbond. “Voor minder behendige fietsers en mensen met een aangepaste, vaak bredere, fiets kan het extra lastig zijn om er veilig langs te komen. Een paaltje moet een duidelijke functie hebben en veilig zijn geplaatst. Als dat niet het geval is, zien wij ze graag verdwijnen.”

OOGTV ging samen met Màrria van Winkel van Fietsersbond Groningen in haar wijk Beijum op zoek naar de zo gehekelde paaltjes. (Video)