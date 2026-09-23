Fietsers gewond bij ongevallen in Oosterpoortbuurt en binnenstad

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In Groningen zijn woensdagmiddag, kort na elkaar, fietsers gewond geraakt bij ongevallen in de Oosterpoortbuurt en de binnenstad.

Op het Gedempte Kattendiep botste een fietser met een lijnbus. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en behandelden de fietser in een ambulance. De weg was deels gestremd, waardoor verkeershinder ontstond.

Kort daarna botste op de Meeuwerderweg een fietser met een auto. De fietser raakte gewond en ging mee naar het ziekenhuis. Ook de Meeuwerderweg was daardoor deels gestremd.