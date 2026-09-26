Fietser gewond bij verkeersongeluk kruispunt Friesestraatweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Friesestraatweg is een fietser aangereden door een automobilist. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur op de oversteekplaats bij de kruising met het Hoendiep. Vermoedelijk als gevolg van een voorrangsfout schepte de automobilist de fietser, die hierdoor ten val kwam. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer op de locatie gestabiliseerd, waarna de fietser per ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Zowel de fiets als de personenauto raakten licht beschadigd. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht van de aanrijding.