Fietsenkelder Harmoniegebouw alleen toegankelijk voor medewerkers Letteren na overlast

De fietsenkelder onder het Harmoniegebouw is alleen nog toegankelijk voor medewerkers van de Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen. De kelder is afgelopen zomer afgesloten vanwege overlast. Dat meldt de UKrant.

Voor de zomer kon de kelder door iedereen gebruikt worden, maar dat zorgde voor problemen. Zo vonden er diefstallen plaats en overnachtten er daklozen. Daarop werd de kelder afgesloten. Vervolgens was het idee om de kelder toegankelijk te maken voor alle RUG-medewerkers, maar de faculteit wil die toegang voorlopig niet automatisch uitbreiden. Medewerkers van andere faculteiten die regelmatig in het Harmoniegebouw moeten zijn, kunnen wel een uitzondering aanvragen.

De fietsenkelder bevindt zich onder het Harmoniecomplex aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Het fietsparkeren wordt ondertussen een steeds groter probleem in de Groningse binnenstad. In de omgeving van de Akerk is er momenteel al een tekort van ongeveer 2.000 stallingsplekken. Dit probleem dreigt de komende jaren verder toe te nemen door de groei van de stad.