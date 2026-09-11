FC Groningen wil op bezoek bij Go Ahead Eagles eindelijk weer drie punten pakken

FC Groningen gaat zaterdagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Dick Lukkien wil na twee nederlagen en een gelijkspel eindelijk weer de volle drie punten pakken.

Groningen begon het seizoen met twee overwinningen, maar pakte in de laatste drie wedstrijden slechts een schamel puntje.

In Deventer zullen er kansen liggen op de eerste overwinning sinds 16 augustus, toen de FC in Den Haag met 4-1 te sterk was voor ADO.

Trainer Dick Lukkien verwacht namelijk dat Go Ahead op de aanval zal gaan spelen, iets dat de Deventenaren dit seizoen al veelvuldig hebben laten zien. Ze maakten immers al 14 doelpunten in de eerste vijf wedstrijden. Alleen PSV en AZ scoorden vaker.

Daartegenover staat dat Go Ahead, net als Groningen, al 12 tegendoelpunten kreeg. Volgens Lukkien is het beperken van de ruimte voor de tegenstander een groot verbeterpunt voor zijn ploeg.

David van der Werff

David van der Werff is het seizoen uitstekend begonnen. De middenvelder maakte dit seizoen al twee doelpunten en gaf vorige week in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (2-2) zijn eerste assist.

Daarmee ligt hij op schema om zijn productie van vorig seizoen flink te verbeteren. Toen kwam Van der Werff tot drie doelpunten en twee assists in 34 competitiewedstrijden.

Ondanks zijn goede start ziet de 22-jarige Eeldenaar nog genoeg ruimte voor verbetering. Zo wil hij nog dominanter worden en nog meer rendement halen.

Selectie

Marco Rente is terug van zijn blessure en begint naar alle waarschijnlijkheid op de bank. Daardoor is er wederom een basisplaats voor Mark Csinger. Tyrique Mercera, Ryan Metu en Travis Hernes zijn geblesseerd en zijn er sowieso niet bij.

De wedstrijd in Deventer begint zaterdagvond om 18.45 uur.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Jorg Schreuders, Thijmen Blokzijl, Mark Csinger, Wouter Prins; Tika de Jonge, Tygo Land; David van der Werff, Thom van Bergen, Pelle Clement; Brynjolfur Willumsson