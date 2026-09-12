FC Groningen steelt punt uit Adelaarshorst op bezoek bij Go Ahead Eagles

FC Groningen heeft een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Dick Lukkien stond de gehele wedstrijd met de rug tegen de muur en mocht zich gelukkig prijzen met een 1-1 gelijkspel.Groningen kwam er in Deventer voor grote delen van de wedstrijd nauwelijks aan te pas. En waar de grote kansen in de eerste helft voor Go Ahead Eagles waren, ging de FC halverwege met een voorsprong aan de thee.

Na ruim een half uur, waarin Groningen amper iets in te brengen had, maakte FC-spits Brynjólfur Willumsson alweer zijn vierde van het seizoen. Thijmen Blokzijl vond met een uitstekende inspeelpass Thom van Bergen. Via Pelle Clement belandde de bal bij de IJslander, die precies goed ingedraaid was om de bal van randje zestien in het doel te werken.

Hoofdrol Vaessen

De wedstrijd in Deventer tekende zich naast de kansen voor de thuisploeg ook door het slordige spel in balbezit van de bezoekers. Meer dan eens lag balverlies ten grondslag aan een mogelijkheid voor Go Ahead. Doelman Etienne Vaessen eiste een hoofdrol op.

De sluitpost van de FC wordt recent alom geprezen om zijn meevoetballende kwaliteiten. Hij is dit seizoen al meerdere keren direct en indirect betrokken geweest bij doelpunten van zijn ploeg. Maar het spel van de Brabander brengt ook de nodige risico’s met zich mee.

Vorige week in de thuiswedstrijd tegen FC Twente leidde een fout in de opbouw achterin al tot een tegentreffer en in de Adelaarshorst scheelde het zaterdagavond weinig of dat was opnieuw het geval geweest.

Vlak voor rust leverde Vaessen de bal in bij de immer gevaarlijke Søren Tengstedt, maar de uitblinkende doelman herstelde zijn fout met een van zijn vele goede reddingen.

Gelijkmaker

FC Groningen hield in de tweede helft voornamelijk tegen en deed dat lange tijd met succes. Pas in de 82e minuut werd de defensie van aanvoerder Thijmen Blokzijl geslecht. Het was Tengstedt die met een doortastende rush door het centrum voor de verdiende gelijkmaker tekende.

In het slot van de wedstrijd wilde Go Ahead meer en kreeg het dat ook bijna. Twee minuten voor tijd miste spits Stefan Sigurdarson voor open doel.

Opstelling Go Ahead Eagles: Kjetil Haug; Alfons Sempsted (‘60 Thibo Baeten), Julius Dirksen (‘77 Giovanni van Zwam), Joris Kramer, Dean James (‘77 Oskar Sivertsen); Melle Meulensteen, Evert Linthorst (‘67 Yassir Salah Rahmouni); Søren Tengstedt, Victor Edvardsen, Mathis Suray (‘77 Erik Flataker); Stefan Sigurdarson

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Jorg Schreuders, Thijmen Blokzijl, Mark Csinger, Wouter Prins (‘70 Marco Rente); Tika de Jonge, Tygo Land; David van der Werff (‘63 Jakob Ondrejka), Thom van Bergen, Pelle Clement (‘77 Niels Eggens); Brynjólfur Willumsson (‘77 Oskar Zawada)