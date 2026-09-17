FC Groningen neemt vrijdag afscheid van zes spelers

Foto FC Groningen. Marvin Peersman

De Euroborg neemt vrijdagavond in de rust van het duel tussen FC Groningen en PEC Zwolle (aanvang 20.00 uur) afscheid van zes oud-spelers.

Het gaat om spelers die vorig seizoen nog het groen-witte shirt van de FC droegen. Het gaat om Stije Resink, Marvin Peersman, Rui Mendes, Younes Taha, Dies Janse en Fofin Turay. Zij maken een ereronde in de Euroborg.

De FC viert vrijdag bovendien de start van Oktoberfest, het bekende Duitse volksfeest. Er worden in en rond de Euroborg zaken als bratwursten, Bayerische kipstrips en Apfelschorle verkocht.