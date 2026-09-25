FC Groningen krijgt FC Emmen op bezoek in eerste ronde KNVB-beker

Foto via FC Groningen

FC Groningen speelt in de eerste ronde van de KNVB-beker thuis tegen FC Emmen. Dat werd vrijdagmiddag duidelijk tijdens de loting in het ESPN-programma De Voetbalkantine.

Groningen staat momenteel achtste in de Eredivisie, terwijl Emmen negende staat in de Keuken Kampioen Divisie. De clubs troffen elkaar in 2024 voor het laatst in een officieel duel. Groningen won toen op De Oude Meerdijk met 0-3.

In totaal werden vrijdag 26 wedstrijden geloot. Daarbij gingen 52 clubs de koker in, onder wie 24 amateurclubs. Slechts één duel gaat tussen twee Eredivisieclubs: Sparta Rotterdam ontvangt Fortuna Sittard. De zes Nederlandse clubs die dit seizoen Europees spelen, slaan de eerste ronde over. PSV, Feyenoord, NEC, FC Twente, Ajax en titelhouder AZ stromen pas in de tweede ronde in.

De eerste ronde wordt gespeeld op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 oktober.