FC Groningen haalt doelman Pelle Boevink terug naar Groningen

Foto: FC Groningen via Instagram

FC Groningen heeft zich op de laatste dag van de transferperiode versterkt met doelman Pelle Boevink. De 28-jarige Boevink komt transfervrij over van het Duitse Greuther Fürth en tekent voor één seizoen in de Euroborg.

Groningen zocht een extra doelman nadat Rijk Janse eerder deze zomer zijn kruisband afscheurde. Boevink gaat de concurrentie aan met eerste doelman Etienne Vaessen en reservekeeper Lovro Stubljar.

Boevink is geen onbekende in Groningen. Tussen 2017 en 2019 speelde hij bij Jong FC Groningen. Daarna speelde hij in Duitsland voor SSV Jeddeloh, VfB Oldenburg, Paderborn, Ingolstadt en Greuther Fürth.