FC Groningen geeft tijdens herfstvakantie training aan kinderen

Foto: FC Groningen

FC Groningen gaat de komende herfstvakantie opnieuw de regio in, met het maatschappelijke beweegprogramma ‘FC Groningen On Tour’. Kinderen van 6 tot en met 14 jaar leren dan hun acties en trucjes te perfectioneren.

Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober kunnen jongens en meisjes in die leeftijdsklasse op tien verschillende locaties in Stad en omgeving één dag trainen onder begeleiding van trainers van FC Groningen.

Het thema van deze editie is: Kappen & draaien als David van der Werff en Suze Nicolai. Tijdens de trainingen gaan de kinderen de slag met het oefenen met verschillende trucjes, acties en het spelen richting de goal. Tijdens de trainingen wordt gewerkt aan onder andere dribbelen, kappen en draaien, passen, aannemen en schieten. Ook zijn er kleine partijspelen.

De tien locaties zijn verspreid over Stad en omgeving. Van de velden van FC Groningen bij sportpark Corpus den Hoorn tot de sportparken van SC Stadskanaal en VV De Weide. Aanmelden kan via de website van FC Groningen.