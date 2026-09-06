FC Groningen en FC Twente delen de punten in vermakelijk duel

FC Groningen heeft in een vermakelijk duel met FC Twente een punt overgehouden. Alle vier de doelpunten vielen in de eerste helft (2-2).



Groningen begon slordig aan het duel in de Euroborg. Na zwak uitverdedigen van Mark Csinger kreeg Wout Weghorst na zes minuten de kans op de openingstreffer, maar de Twente-spits schoot de bal voorlangs.

De doeltrap die daarop volgde leverde Twente wel een treffer op. Na een korte variant leverde Etienne Vaessen de bal in bij Marko Pjaca, die na een combinatie met Weghorst simpel kon afronden.

Bepalende minuut

In de voor de wedstrijd bepalende achttiende minuut leek het opnieuw mis te gaan na een korte terugspeelbal van Tika de Jonge die door Wouter Prins niet adequaat werd ingeschat.

Younes Taha, vorig seizoen nog op huurbasis bij de FC, kwam een-op-een met Vaessen. Het wippertje van de aanvallende middenvelder verdween naast het doel.

Gelijkmaker

Opnieuw leverde een doeltrap van Vaessen een doelpunt op, nu aan de juiste kant van het veld. Brynjólfur Willumsson kopte de bal door en na een combinatie met David van der Werff tekende Thom van Bergen met een koelbloedige afronding voor zijn derde treffer van het seizoen.

In een vermakelijke eerste helft vielen nog twee doelpunten, één aan elke kant. Eerst zette Tygo Land de Groningers op voorsprong na een mooie rush en een inzet die van richting werd veranderd door Twente-aanvoerder Robin Pröpper.

Vijf minuten voor rust zette Weghorst de stand weer gelijk. Taha mocht vanaf links vrij voorzetten en Weghorst kon de bal van dichtbij binnenlopen.

Tweede helft

Na rust nam het aantal grote kansen af en de kansen die er waren, waren voor de bezoekers. Vaessen hield zijn ploeg tot tweemaal toe goed op de been bij inzetten van Taha en Weghorst.

In de slotfase gingen beide ploegen voor de winst. Invaller Jakob Ondrejka zag zijn poging van randje zestien naast het doel zeilen. Ook Ramiz Zerrouki (Twente) en De Jonge waren nog gevaarlijk met pogingen van afstand.

FC Groningen heeft na het gelijkspel tegen Twente zeven punten uit vijf wedstrijden. Daarmee staat het voorlopig op de negende plaats. Volgende week zaterdag wacht de uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Jorg Schreuders, Thijmen Blokzijl, Mark Csinger (‘60 Elvis van der Laan), Wouter Prins (‘83 Nikolas Brandis) ; Tygo Land (‘80 Travis Hernes), Tika de Jonge; David van der Werff, Thom van Bergen, Pelle Clement (‘60 Jakob Ondrejka); Brynjólfur Willumsson (‘60 Oskar Zawada)

Opstelling FC Twente: Lars Unnerstall; Bart van Rooij, Robin Pröpper, Max Bruns, Ruud Nijstad; Ramiz Zerrouki, Daouda Weidmann (‘75 Thomas van den Belt); Sondre Ørjasaeter (‘75 Filip Thorvaldsen), Younes Taha (‘88 Lucas Vennegoor of Hesselink), Marko Pjaca (‘60 Daan Rots); Wouter Weghorst