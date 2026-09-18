FC Groningen boekt thuis tegen PEC eerste overwinning sinds half augustus

FC Groningen heeft voor het eerst in een maand tijd weer een wedstrijd gewonnen. In eigen huis werd overtuigend afgerekend met PEC Zwolle (3-0).

De FC begon goed aan de wedstrijd en via David van der Werff had het na een minuut of drie spelen al op voorsprong kunnen komen. Na een goede actie van Thom van Bergen liet de middenvelder het echter na om een goed schot te produceren en zijn inzet werd simpel gepakt door Zwolle-goalie Jasper Schendelaar.

Het was Van Bergen die op aangeven van Van der Werff Groningen in de 20e minuut van de wedstrijd alsnog van de nul af hielp. Dat deed hij door de laag voorgetrokken bal vanaf een meter of tien laag in het doel te schuiven. Het was alweer de vierde treffer van het seizoen voor de in bloedvorm verkerende aanvaller.

Nog voor rust werd de score verdubbeld. Jorg Schreuders zette goed door en kreeg de bal via een gelukje terug van een Zwolle-verdediger, maar haalde van buiten de zestien uitstekend uit met zijn linkerbeen. Schendelaar was kansloos op de geplaatste bal van de rechtsback.

Rentree Hateboer

Halverwege de tweede helft maakte Hans Hateboer na negen jaar afwezigheid zijn rentree in de Euroborg. De verdediger debuteerde in 2014 in het betaald voetbal bij de FC, won in 2015 met de club de KNVB Beker en vertrok in 2017 naar Atalanta Bergamo. Met die club won hij in 2024 de Europa League.

Nadat zijn contract bij Stade Rennes deze zomer afliep, keerde hij deze week terug op het oude nest.

Land beslist het

Samen met Hateboer viel ook Tygo Land in. Hij stond koud in het veld toen hij een kort genomen vrije trap van Van der Werff van randje zestien promoveerde tot doelpunt en de wedstrijd definitief in het slot gooide.

In de slotfase maakte de 21-jarige verdediger Jesper Mosselaar zijn debuut voor de FC.

Door de overwinning stijgt FC Groningen naar de zesde plaats in de eredivisie met 11 punten uit zeven wedstrijden. Na de interlandperiode gaat de FC op 11 oktober op bezoek bij Excelsior Rotterdam.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Jorg Schreuders, Thijmen Blokzijl, Márk Csinger (’90 Jesper Mosselaar), Marco Rente (‘66 Hans Hateboer); Tika de Jonge, Pelle Clement; David van der Werff (‘85 Alvin Nordin), Thom van Bergen, Jacob Ondrejka (‘66 Tygo Land); Brynjólfur Willumsson (‘85 Niels Eggens)

Opstelling PEC Zwolle: Jasper Schendelaar; Olivier Aertssen (‘80 Jan Burger), Simon Graves, Nick Viergever, Sherel Floranus; Tobias Sommer, Nick Fichtinger; Dylan Mbayo (‘61 Gabriel Reiziger), Thijs Oosting (‘61 Sydney van Hooijdonk), Ibrahim Cissoko (‘28 Elias Sørensen); Koen Kostons (‘80 Gilles van der Wal)