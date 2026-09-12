Fair Priced Vintage strijkt neer op Suikerterrein: “Belangstelling voor vintage blijft groeien”

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Vintagekleding blijft erg populair. Organisator Fair Priced Vintage merkt dat de belangstelling voor tweedehands kleding nog altijd groeit. Dit weekend is men met een markt te gast bij De Suiker op het voormalige Suikerunieterrein.

“De eerste dag is erg goed verlopen”, vertelt Dunya namens de organisatie. “Het weer werkte wat dat betreft ook goed mee; het was een ideale dag om zo’n markt te bezoeken.” Het is niet de eerste keer dat de organisatie Groningen aandoet. Ook vorig jaar trok de markt veel publiek. Naast Groningen worden gedurende het jaar tal van andere steden aangedaan. Daarbij ziet men dat het hergebruiken van kleding, schoenen en accessoires toeneemt, waarbij het met name onder jongeren populair is.

Speciale herfsteditie

Toch is de markt dit weekend niet helemaal hetzelfde als voorgaande edities. “We hebben er een speciale herfsteditie van gemaakt”, licht Dunya toe. “Ons aanbod is echt ingericht op de koudere maanden die eraan komen. Denk aan warme truien gecombineerd met trenchcoats en sjaals. Je zoekt hier dus echt de comfortabele laagjes uit voor de frissere dagen die aanstaande zijn.”

Volgens de organisatie liggen er duizenden kledingstukken in de rekken. “Van broeken, jassen en trenchcoats tot truien en accessoires. Er is voor iedereen wat wils.” Bezoekers die later op de dag komen grijpen overigens niet mis: de rekken worden gedurende de dag continu aangevuld.

Bewuster omgaan met grondstoffen

Dat het evenement in Groningen zo aanslaat, is volgens Fair Priced Vintage geen verrassing. De groei van tweedehands winkelen is het sterkst te zien in steden met veel studenten en jonge inwoners. “Duurzaam shoppen neemt enorm toe. Mensen willen bewust bijdragen aan een groenere wereld”, zegt Dunya. “Wij hebben exact hetzelfde streven: dat we met z’n allen bewuster omgaan met onze grondstoffen.”

De vintagemarkt bij De Suiker is ook op zondag nog geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie over het evenement en tickets is te vinden op de website van Fair Priced Vintage.