Extra waarschuwingen op Bornholmstraat na dodelijk ongeluk, bredere aanpak volgt later

Foto: 112 Groningen

Op de Bornholmstraat staan, na het dodelijke ongeluk van 11 augustus, extra verkeersborden en tijdelijk snelheidsdisplays om automobilisten te waarschuwen voor de fietsoversteek. Meer maatregelen zijn volgens het Stadhuis op het programma, maar die moeten voorlopig wachten totdat er meer onderzoek is gedaan naar de gehele verkeerssituatie in de omgeving.

Het college geeft daarmee antwoord op schriftelijke vragen van de ChristenUnie en Partij voor de Dieren. De twee coalitiefracties stelden de vragen, nadat op 11 augustus een zestigjarige fietser om het leven kwam door een aanrijding met een auto. Het slachtoffer was een medewerker van sociaal ontwikkelbedrijf iederz, dat vlak bij de kruising zit.

Maar met name het ongeluk op de Bornholmstraat wakkerde bij de lokale bedrijvenvereniging het gevoel aan dat er al veel langer iets mis is met de verkeerssituatie in de straat. Vorig jaar rukte achttien keer een ambulance uit naar de Bornholmstraat vanwege een ongeluk met (mogelijk) letsel. Volgens onder meer de bedrijvenvereniging Zuidoost en een verkeerspsycholoog zorgt de brede weg ervoor dat automobilisten sneller gaan rijden en daardoor mogelijk fietsers en voetgangers over het hoofd zien.

Nu alleen snelheidsdisplays en verkeersborden, maar meer maatregelen liggen op tekentafel

Volgens de politie was het dodelijke ongeluk weliswaar een noodlottig ongeval, maar hield het ongeluk niet direct verband met de inrichting van de weg. Maar de gemeente heeft de hausse aan ongelukken naar eigen zeggen duidelijk op de radar, helemaal na een gesprek met iederz over de impact van de noodlottige aanrijding en mogelijke maatregelen.

Daarom worden automobilisten nu extra attent gemaakt op de fietsoversteek aan de zuidkant van het kruispunt door verkeersborden, schrijft het college. Ook zijn er tijdelijk snelheidsdisplays geplaatst. Deze displays houden tegelijk data vast over hardrijders, die later meegenomen kan worden als de weg daadwerkelijk opnieuw wordt ingericht.

Meer maatregelen laten nog wel even op zich wachten. Nu direct de maximumsnelheid terugschroeven van 50 naar 30 is volgens het college geen goed idee, omdat de Bornholmstraat een belangrijke verbindingsweg is vanaf de N7 en A7 met veel personenauto’s en vrachtwagens.

Maar er staan wel aanpassingen met potlood ingetekend. Zo wordt het deel ten noorden van de N7 in de toekomst opnieuw ingericht, waarbij onder meer de kruising met de Lübeckweg wordt aangepakt. Ook wil de gemeente de kruising van de Herningweg en Bornholmstraat aanpassen om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Daarvoor wordt binnenkort geld vrijgemaakt, als het aan het college ligt.

Verder wordt de Bornholmstraat meegenomen in een onderzoek naar de toekomstige verkeersstructuur van Europapark. Daarbij staat onder meer een aanpak van de beruchte kruising tussen de Antwerpenweg en de Duinkerkenstraat op de planning. De gemeente heeft nog geen concreet plan voor het verkeersluwer maken van de Boumaboulevard zelf, want daarvoor moet eerst een compleet nieuw verkeersplan worden gemaakt voor de hele omgeving.

Bredere aanpak Verlengde Hereweg moet wachten, want geld zit in Paddepoelsterbrug

Het Stadhuis reageert ook meteen op vragen over de Verlengde Hereweg. Drie dagen na de dodelijke aanrijding op de Bornholmstraat werd hier, op een zebrapad, een 81-jarige vrouw aangereden door een vuilniswagen. Ook dit verkeersslachtoffer overleefde de botsing niet.

Ook was er geen verband met de inrichting van de weg, laat de gemeente weten namens de politie. De snelheid op het deel bij de zebrapaden van de Helper Kerkstraat en Emmastraat gaat hier komend voorjaar wel omlaag van 50 naar 30 kilometer per uur. Ook voor de oversteekplaats op de Verlengde Hereweg is het Stadhuis bezig met onderzoek naar meer maatregelen.

Een grotere aanpak van de Verlengde Hereweg laat langer op zich wachten. Geld dat daarvoor was gereserveerd, is gebruikt voor de medefinanciering van de Paddepoelsterbrug.