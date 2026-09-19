Extra verlichting op Korreweg na zorgen van Stadspartij over verkeersonveiligheid

Foto: Rieks Oijnhausen

Na vragen van Stadspartij 100% voor Groningen heeft de gemeente afgelopen week extra lantaarnpalen teruggeplaatst in het werkvak op de Korreweg. De straat wordt momenteel omgebouwd tot een fietsstraat. Wethouder Jalt de Haan (CDA) van Verkeer bestrijdt dat het er pikdonker was, maar erkent dat er door de werkzaamheden tijdelijk te weinig verlichting stond.

De situatie was op de agenda gezet door de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen, die grote twijfels had over de sociale- en verkeersveiligheid op het gedeelte waar nu aan de weg wordt gewerkt.

“Wat wij hebben geconstateerd is dat er openbare verlichting ontbreekt bij de ombouw van de Korreweg naar een fietsstraat”, lichtte raadslid Yaneth Menger toe. “Doordat het weer sneller donker wordt, levert dit gevaarlijke situaties op voor zowel fietsers als voetgangers. Het is zelfs zo erg dat je er tijdens de donkere uren geen hand voor ogen ziet. Dat brengt ook sociale onveiligheid met zich mee. Wij maken ons hier grote zorgen over.”

Wethouder herkent beeld niet

Wethouder Jalt de Haan benadrukte in zijn beantwoording dat er bij de gemeente geen officiële meldingen over de situatie zijn binnengekomen: “We herkennen ons dan ook niet in het beeld dat je daar geen hand voor de ogen kunt zien. Er was wel degelijk verlichting aanwezig, onder meer aan de kopse kanten van het werkvak en in alle zijstraten. Ons beeld verschilt dus van het beeld dat hier geschetst wordt.”

Toch hebben de vragen van de Stadspartij wel degelijk effect gehad. “Naar aanleiding van de vragen hebben we nog eens goed naar de situatie gekeken”, geeft De Haan toe. “Daarbij zagen we in het werkvak toch een aantal plekken waar lichtmasten waren verwijderd voor de verbouwing die we tijdelijk terug konden plaatsen. De afgelopen dagen zijn die lantaarnpalen dan ook teruggezet. We hopen dat de Stadspartij zal merken dat het er nu een stuk veiliger is geworden als men daar weer gaat kijken.”

Geen luidruchtige aggregaten

Op de vraag van de Stadspartij waarom sociale veiligheid niet standaard wordt gegarandeerd bij grote infrastructurele projecten, reageerde De Haan: “Dat is wel degelijk het geval. Sociale veiligheid is bij werkzaamheden altijd een belangrijk uitgangspunt. Wel maken we liever geen gebruik van tijdelijke verlichtingsmasten. Die werken vaak op een aggregaat en dat maakt vrij veel lawaai, wat zorgt voor overlast in de buurt.”

De wethouder belooft dat de lessen van dit traject worden meegenomen in het vervolg van het project. De transformatie van de Korreweg is namelijk nog lang niet klaar. De Haan: “Er moet nog een flink stuk worden aangepakt, zo’n achthonderd meter heb ik mij laten vertellen. Bij elk volgend stuk dat we onder handen nemen, zullen we er scherp op letten dat er steeds voldoende verlichting blijft staan.”