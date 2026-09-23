Extra budget voor praktijkscholen om geldzorgen leerlingen weg te nemen

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Ruim honderd extra praktijkscholen krijgen vanaf dit schooljaar geld om financiële obstakels voor leerlingen weg te nemen. Die kunnen bijvoorbeeld geen werkschoenen kopen, geen vervoer betalen om naar stage te gaan of hebben geen nette kleding voor hun horecastage.

Afgelopen schooljaar deden al 25 praktijkscholen mee, waaronder De Bolster in Groningen. Zij zagen hoe geldgebrek de ontwikkeling en toekomstkansen van een leerling in de weg kan staan. Praktijkscholen kennen hun leerlingen goed en zien wat zij nodig hebben. Daarom mogen scholen budget aanvragen als geldgebrek thuis een leerling belemmert om zich te ontwikkelen of de stap naar stage en werk te zetten. Dat is juist in het praktijkonderwijs relevant: op alle praktijkscholen in Nederland groeit minimaal de helft van de leerlingen op in relatieve armoede. Het aantal scholen in de provincie Groningen dat ervan profiteert, stijgt dit jaar van twee naar acht.

Leerlingen in het praktijkonderwijs worden voorbereid op beroepen in onder meer de bouw, metaal, groen, horeca, logistiek en zorg en welzijn. In deze sectoren is grote behoefte aan personeel. Leren in de praktijk en stage zijn daarom belangrijk onderdelen van hun voorbereiding op werk.

Vervoer naar een stageplek kan een probleem zijn. Voor een leerling van wie de fiets kapot ging, vroeg de school budget aan voor een nieuwe fiets. Met het openbaar vervoer was de reis naar de stage omslachtig en kostbaar. Een werkende fiets betekende dat deze leerling naar de stage kon blijven gaan en de stage af kon maken.

“Deze uitgaven lijken op het eerste gezicht misschien klein. Voor een leerling kunnen ze echter het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnamen aan school of stage en daarmee aan de voorbereiding op hun werkende leven.” vertelt Mariëlle Arnoldus van het Jeugdeducatiefonds. “Juist in het praktijkonderwijs zien we hoe geldgebrek direct de ontwikkeling van een jongere kan raken.”