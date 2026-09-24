Enquête in Rivierenbuurt over ontwikkelingen in de buurt

De bewonersorganisatie van de Rivierenbuurt is samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) een enquête gestart om in kaart te brengen wat er allemaal in de buurt speelt en wat er nog gaat gebeuren.

En dat is nogal wat: aan de Parkweg worden diverse woningen gesloopt voor een betere toegang naar het toekomstige Tulaplein en het nieuwe busstation, de op- en afritten van het Emmaviaduct zijn afgesloten en de Parkweg wordt opnieuw ingericht als groene straat.

De bewoners kunnen door het invullen van de vragenlijst aangeven wat zij vinden van het verkeer, het parkeren en de verkeersveiligheid in de buurt. Daarmee kan de organisatie het gesprek met de gemeente beter aangaan.

De bewonersorganisatie is op dinsdag 29 september van 14.00 tot 16.00 aanwezig in MFC De Stroming om te helpen met het invullen van de enquête