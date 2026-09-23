Eerste elf artiesten voor Noorderslag bekendgemaakt

Foto: Willem Poppes

ESNS heeft de eerste elf artiesten voor Noorderslag 2027 bekendgemaakt. Op zaterdag 16 januari treden in De Oosterpoort onder meer Elmer, Milolaathetlukken, Mula, RADIO Z en Hondenfokker op.

De andere artiesten en bands die die avond optreden zijn Langa, Otto Club, MAHA, Eskalatie, FEMI en Ontaard. Later volgen meer namen.

Noorderslag presenteert zoals ieder jaar een mix van nieuw talent en gevestigde namen. Het vormt traditiegetrouw de afsluitende festivaldag van ESNS en biedt een podium aan de nieuwste generatie Nederlandse artiesten. Dinsdag maakte ESNS al de eerste 42 artiesten voor Eurosonic bekend.

Eurosonic vindt plaats van 13 tot en met 16 januari op een groot aantal podia in de stad. De kaartverkoop start aanstaande vrijdag 25 september om 12.00 uur.