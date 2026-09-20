Eindsprint NK Tegelwippen ingezet: Groningen op zevende plek met ruim 85.000 gewipte tegels

Foto: NK Tegelwippen

Nog ruim een maand en dan zit het NK Tegelwippen van dit jaar erop. Uit de nieuwste tussenstand blijkt dat Groningen voorlopig op de zevende plaats staat in het klassement van grote gemeenten, met al ruim 85.000 gewipte tegels.

In het klassement leidt de gemeente Venlo momenteel met ruim 206.000 verdwenen tegels (een score van 1.989 tegels per 1.000 inwoners). Den Haag volgt op de tweede plek met een score van 549 tegels per duizend inwoners, vlak voor Utrecht (517), Breda (425), Maastricht (418) en Zwolle (369). Groningen bezet met 366 gewipte tegels per duizend inwoners de zevende plek.

Van twaalf tegels naar een groene oase

De gemeente Groningen benadrukt dat initiatieven niet altijd groots hoeven te zijn om impact te maken. Want kun je wel verschil maken met maar twaalf tegels? Ilse de Jongh uit de Oosterparkwijk bewijst van wel. Acht maanden geleden verruilde ze haar gezinswoning met een grote tuin voor een appartement met een volledig betegelde voortuin. Ze besloot twaalf tegels te verwijderen en maakte plaats voor onder meer bloemen, een appelboompje en een vlinderstruik.

“Ik dacht: ik probeer het gewoon”, vertelt De Jongh op de gemeentelijke sociale media. “Maar dat het zo mooi gevuld kon worden, had ik echt niet verwacht.” Ondertussen is niet alleen Ilse blij met het resultaat; ook bijen, hommels en vogels weten het minituintje al volop te vinden. Haar tip voor stadsgenoten is dan ook helder: begin klein. “Start bijvoorbeeld met het verwijderen van vier tegels en maak er een bloemrijk hoekje van.”

Beter voor het klimaat

Het NK Tegelwippen werd in 2020 in het leven geroepen en wordt dit jaar voor de laatste keer gehouden. Sindsdien hebben landelijk al miljoenen tegels plaatsgemaakt voor groen. Het doel van de competitie is om steden en dorpen klimaatbestendiger te maken. Door steen te vervangen door gras, bloemperken, bomen of geveltuinen kan regenwater bij hevige stortbuien makkelijker in de bodem zakken en blijft de stad op hete zomerdagen aanzienlijk koeler. Bovendien biedt het de nodige beschutting en voeding voor insecten en vogels.

Het NK Tegelwippen duurt nog tot en met 31 oktober. Meer informatie vind je op deze website.

Verslaggever Denise Overkleeft was in maart bij de start van het NK: