Een levensechte vliegtuigcabine op Airport Eelde: voor bezoekers en studenten

Foto: Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde (GAE) is sinds kort het decor van een bijzonder vliegtuig of eigenlijk een deel ervan. Airport Campus heeft een levensecht model van een vliegtuigcabine in de terminal neergezet. De zogenoemde mock-up wordt gebruikt door studenten die er er vaardigheden kunnen trainen en examens afleggen.

Op de Airport Campus worden studenten opgeleid voor een baan in de luchtvaart en hospitality. Zo wordt de mbo-opleiding Luchtvaartdienstverlener van het Noorderpoort er gegeven. De school is blij met de komst van de vliegtuigcabine. “Een echte vliegtuigdeur werkt totaal anders dan een standaard deur. Dankzij deze mock-up kunnen we toetsen en trainen op een manier die veel dichter bij de praktijk ligt”, vertelt Frits Gosman, teammanager van Noorderpoort.

Het model is niet alleen een toevoeging voor studenten, maar ook voor de bezoekers van het vliegveld. “Deze mock-up geeft onze passagiers een extra beleving van de luchthaven”, vertelt Jeroen Kamphuis van Airport Campus. “Doordat de cabine openbaar toegankelijk is, kunnen zij een kijkje nemen in de wereld van het cabinepersoneel.