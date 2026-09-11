Eemshavenweg is volgende week zaterdag grotendeels dicht

Foto via Provincie Groningen

De Eemshavenweg (N46) gaat volgende week zaterdag vanaf 06.00 uur in beide richtingen dicht voor onderhoudswerkzaamheden.

Er wordt gewerkt tussen de Kwelderweg in de Eemshaven en knooppunt Boterdiep in Groningen.

De afsluiting duurt voor het grootste deel van de weg tot 23.59 uur. Het deel tussen de afslag Noordwolde/Bedum en knooppunt Boterdiep gaat voor verkeer richting Groningen al om 11.00 uur weer open. Verkeer richting het noorden kan daar tot 23.59 uur niet langs.

Verkeer tussen de Eemshaven en Groningen wordt omgeleid via provinciale wegen. Dat kan via Uithuizen en Winsum over de N363 en N361, of via Appingedam en Ten Boer over de N33 en N360.