Drs. Vijfje onderuit in eerste competitiewedstrijd; Futsal Groningen verliest in Eindhoven

Drs. Vijfje - FC M.A.R.L.É.N.E. (foto: Wouter van der Maden)

De vrouwen van Drs. Vijfje hebben vrijdagavond de eerste wedstrijd in de Eredivisie Futsal Vrouwen verloren. In de Struikhal waren de bezoekers van FC M.A.R.L.É.N.E. met 2-4 te sterk. De mannen van Futsal Groningen verloren in Eindhoven met 3-2 van ZVV.

Bij Drs. Vijfje was het team van Sven van Dam, die vorige week ook werd aangesteld als bondscoach van de Nederlandse zaalvoetbalsters, nog niet compleet. Silke van der Wal en Meike Arentz zaten vanwege een blessure nog niet bij de wedstrijdselectie en met FC M.A.R.L.É.N.E. troffen de Groningse studenten een sterke tegenstander. Vijfje opende de score al vroeg in de wedstrijd, maar zag de tegenstander uit Heerhugowaard na vier minuten alweer langszij komen, gevolgd door een tweede tegentreffer in de slotfase van de eerste helft. Vlak voor rust trok Sam Bosma de score echter weer gelijk en gingen de teams met een 2-2 tussenstand naar de kleedkamers.

Na rust ging het binnen 20 seconden twee keer mis voor Drs. Vijfje. Een schot van M.A.R.L.É.N.E. ging via het been van aanvoerster Laurien de Jonge het eigen doel in, waarna de bezoekers bliksemsnel een tweede treffer wisten te maken. Met nog ruim een kwartier te spelen stond daarmee de eindstand al op het scorebord: 2-4.

Ondanks het verlies kijkt Van Dam tevreden terug op de eerste wedstrijd van het seizoen: “Ik denk dat we een goede wedstrijd op de mat hebben gelegd. Het zijn uiteindelijk individuele fouten die ons de kop kosten, maar als ik zie hoe onze voorbereiding is geweest, dat we nog wat spelers missen en wat nieuwe spelers aan het inpassen zijn, dan ben ik gewoon tevreden.”

Futsal Groningen

In de Eredivisie Futsal Heren verloor Futsal Groningen in Eindhoven met 3-2 van ZVV. In de negende minuut kwamen de Groningen op een 1-0 achterstand. Vlak voor rust kreeg Groningen-keeper Frank Woldring een rode kaart. Na de pauze maakte Yska Last nog de 1-1 en werden de Groninger met een eigen doelpunt van ZVV zelfs aan een voorsprong gelopen. Maar met twee snelle treffers in de resterende vier minuten wist ZVV de punten echter in Eindhoven te houden. Daarmee blijven de Groningers na twee wedstrijden puntloos in de Futsal Eredivisie.

Zondag speelt Futsal Groningen de volgende competitiewedstrijd: om 15:00 komen de Tigers uit Roermond op bezoek in Sporthal Europapark. Drs. Vijfje speelt volgende week vrijdag een uitwedstrijd tegen Onside Amsterdam.