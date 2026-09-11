Droge en natte dagen wisselen elkaar af, temperatuur blijft stabiel en boven de 20 graden

Foto: Joris van Tweel

Na een droge zaterdag met geregeld zon en wolken volgt opnieuw regen. Ook zondag blijft het eerst nat, maar wordt het in de middag droger. Maandag blijft het droog, daarna neemt de wisselvalligheid weer toe.

Wolken en zon wisselen elkaar af op een droge zaterdag. Het wordt 21 graden bij een zwakke of matige zuidwestenwind. In de nacht van zaterdag op zondag gaat het regenen en koelt het niet verder af dan 17 graden.

Zondag is het overdag eerst bewolkt met zo nu en dan (lichte) regen. Maar in de middag wordt het droog en klaart het zo nu en dan op. Het wordt 22 graden bij een zwakke of matige zuidwestenwind.

Maandag blijft het droog en wordt het met af en toe zon 22 graden. Daarna neemt de wisselvalligheid weer toe en doet de temperatuur een stapje terug.