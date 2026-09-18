Drie zwaargewonden bij botsing tussen drie auto’s op Eemshavenweg bij Sint Annen

Foto ter illustratie (foto: Rick ten Cate)

Bij een botsing tussen drie auto’s op de Eemshavenweg (N46) bij Sint Annen zijn vrijdagavond drie personen zwaargewond geraakt. De weg is in beide richtingen afgesloten.

Rond 19.50 uur botsten twee auto’s door nog onbekende oorzaak op elkaar. Een derde auto raakte van de weg en kwam in de berm terecht.

In een van de voertuigen zat een bestuurder bekneld. De brandweer moest het dak van de auto verwijderen om de persoon te bevrijden. De drie zwaargewonden zijn vervolgens met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De N46 werd afgesloten tussen Noordwolde en Bedum door het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.