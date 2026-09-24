Dorpskerk Hoogkerk wordt overgedragen aan Groninger Kerken

De Dorpskerk in Hoogkerk komt in eigendom van Groninger Kerken. De Protestantse Gemeente Hoogkerk draagt het monumentale kerkgebouw op donderdag 1 oktober officieel over. Vanuit de wens om dit bijzondere kerkgebouw ook voor toekomstige generaties te behouden, geeft de Protestantse Geme...

De Dorpskerk in Hoogkerk komt in eigendom van Groninger Kerken. De Protestantse Gemeente Hoogkerk draagt het monumentale kerkgebouw op 1 oktober officieel over.

De Protestante Gemeente doet dit vanuit de wens om dit bijzondere kerkgebouw ook voor toekomstige generaties te behouden. De Dorpskerk is het oudste kerkgebouw van Hoogkerk. De oorsprong van het rijksmonument gaat terug tot de 13e eeuw, maar in de eeuwen daarna veranderde het gebouw verschillende keren. Zo ging de oorspronkelijke kerktoren in 1514 verloren en werd de kerk later ingekort. Bij een omvangrijke restauratie in de jaren zestig kreeg de kerk haar huidige vorm. In de kerk bevinden zich eeuwenoude grafzerken en een historische preekstoel.

Ook na de overdracht blijft de Protestantse Gemeente de kerk gebruiken voor vieringen en andere kerkelijke activiteiten. Groninger Kerken neemt de zorg voor het monument op zich. Wel krijgt de kerk een bredere publieke functie. De deur wordt op gezette tijden opengesteld, zodat meer mensen het gebouw, zijn geschiedenis en het bijzondere interieur kunnen ontdekken.

Groninger Kerken zet zich in voor het duurzaam behoud en gebruik van cultureel erfgoed in stad en provincie Groningen. Het bezit omvat ondertussen meer dan honderd kerken, maar ook synagogen, kerkhoven, pastorieën en torens.