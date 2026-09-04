Dorpshuis in Meerstad feestelijk geopend

Foto: Johannes Rienks

In Meerstad is vrijdagmiddag officieel het dorpshuis geopend. Het voormalige gezondheidscentrum aan de Waterviolier dient de komende vijf jaar als tijdelijk dorpshuis voor de wijk.

Wethouder Van Niejenhuis knipte tijdens het officiële gedeelte het lint voor de deuropening door. Daarna waren er activiteiten voor jong en oud, waaronder een springkussen, een fotowedstrijd en hapjes en drankjes.

Het dorpshuis moet een centrale ontmoetingsplek worden voor het groeiende aantal bewoners van Meerstad. De gemeente Groningen heeft de locatie, op de plek van het voormalige gezondheidscentrum in Meerstad, voor vijf jaar beschikbaar gesteld aan de organisatie van het dorpshuis. In de tussentijd wordt er een nieuw multifunctioneel centrum gebouwd in de wijk Gruno/De Wierden, waar het dorpshuis in kan trekken als dat klaar is. De gemeente gaf het dorpshuis in maart al 20.000 euro, zodat het genoeg budget heeft voor het eerste jaar.