Donar verliest ook tweede wedstrijd in ENBL

Donar heeft ook zijn tweede wedstrijd in de European North Basketball League verloren. In Tallinn in Estland waren de Groninger basketballers woensdagavond niet opgewassen tegen TalTech/Alexela: 83-70.

Na het eerste kwart (20-19) sloeg de thuisploeg een gaatje van 8 punten, maar Donar kwam sterk terug en bij rust was het gelijk: 40-40. Beide ploegen bleven aan elkaar gewaagd tot aan 46-47. Daarna liepen de Esten snel uit naar 63-52. In dit kwart scoorde de thuisploeg zes driepunters raak, tegenover slechts twee tweepunters. Gelukkig voor Donar misten de Esten de meeste van hun vrije worpen. Aan het eind van het derde kwart was de stand 63-54.

In het laatste kwart kon Donar de achterstand niet meer goedmaken. TalTech liep verder uit en bij 80-63 werd het grootste verschil bereikt.

Topscorers bij Donar waren Aleksandre Merkviladze met 18 punten, Jalen DeLoach met 14 punten, Michael McCalister met 13 punten en Kevon Godwin met 13 punten. Bij TalTech/Alexela was Oliver Metsalu topscorer met 18 punten.

Komende vrijdagavond speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau zijn eerste wedstrijd in de BNXT League. Dan staat een uitwedstrijd tegen House of Talents Spurs Kortrijk op het programma.