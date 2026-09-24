Donar verliest eerste wedstrijd in ENBL

Donar heeft zijn eerste wedstrijd in de European North Basketball League verloren. De Groningers legden het donderdagavond in Polen af tegen Anwil Wloclawek: 97-81.

Coach Jason Dourisseau kon voor het eerst beschikken over de nieuwe aanwinst Aleksandre Merkviladze, die meteen een prima indruk achterliet. Mede dankzij twee driepunters van hem stond het na de eerste 10 minuten 27-23, nadat Donar ook nog enige tijd had voorgestaan.

In het tweede kwart kreeg Donar het steeds lastiger tegen de thuisploeg. Van de slechts 15 gescoorde punten kwamen er 7 van Jalen DeLoach. De ruststand was 46-38.

Na rust liep Anwil Wloclawek uit naar 68-54, maar door driepunters van achtereenvolgens Siem Uijtendaal, Aleksandre Merkviladze en Ocean Brathwaite werd het 70-63. Daarna scoorde de thuisploeg nog, waardoor de stand aan het eind van het derde kwart 72-63 was.

Halverwege het laatste kwart kwam Donar, dankzij twee driepunters achter elkaar van spelverdeler Kevon Godwin, langszij: 77-77. Helaas was de vreugde van korte duur, want na een time-out van de coach van Anwil Wloclawek wisten de Polen een run van maar liefst 15-0 te maken, waardoor de wedstrijd gespeeld was.

Topscorers bij Donar waren Aleksandre Merkviladze met 19 punten, Bryan Antoine en Kevon Godwin met beiden 11 punten en Jalen DeLoach met 10 punten. Bij Anwil Wloclawek was Sam Hines Jr topscorer met 28 punten.

Volgende week woensdag speelt Donar alweer zijn tweede wedstrijd in de ENBL. Dan treedt de ploeg aan tegen TalTech/Alexela in een uitwedstrijd in Tallinn in Estland.