Donar grijpt in Zwolle naast Supercup

Het is Donar zaterdagmiddag niet gelukt om de eerste prijs van het nieuwe basketbalseizoen te pakken. In Zwolle verloren de Groningers in de wedstrijd om de Supercup met 70-62 van Landstede Hammers.

De Supercup is traditioneel de wedstrijd tussen de landskampioenen de bekerwinnaar van het afgelopen seizoen. Landstede Hammers uit Zwolle was landskampioen, terwijl Donar de beker wist te winnen ten koste van de Zwollenaren. In dit nieuwe seizoen wist Landstede Hammers een behoorlijk deel van het kampioensteam te behouden, terwijl Donar een geheel nieuw team moest samenstellen. Toch was de openingsfase voor de Groningers. Mede door een grote inbreng van Siem Uijtendaal (afkomstig van Den Helder Suns) en Brandon Bergsma (afkomstig van ZZ Leiden) was het na het eerste kwart 16-20.

Vervolgens wist de thuisploeg op 26-20 en later op 30-23 te komen. Donar kwam terug mede door pointguard Kevon Godwin. Dankzij een rake driepunter van hem in de buzzer werd de ruststand 37-35.

Na rust werd de achterstand toch weer groter: 43-35. Donar kwam nog wel terug tot 43-42, maar na drie kwarten stond er 53-49 op het scorebord.

Ook in het laatste kwart was Landstede Hammers aanvankelijk de bovenliggende partij. Donar kwam kort voor het einde nog op 64-62, maar de ploeg wist de wedstrijd niet te winnen.

Topscorers bij Donar waren Kevon Godwin met 21 punten en Siem Uijtendaal met 13 punten. Bij Landstede Hammers was Nelson Haskin topscorer met 15 punten.

Volgende week zondag om 15.00 uur speelt Donar in sporthal De Spreng in Assen een oefenwedstrijd tegen Rotterdam Basketball.