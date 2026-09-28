Dokjard krijgt Bib Gourmand terug van Michelin-jury

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Restaurant Dokjard aan de Noorderhaven in Groningen krijgt zijn Bib Gourmand van Michelin terug. Dat maakte Michelin maandag bekend, voorafgaand aan de sterrenuitreiking op 5 oktober.

Dokjard raakte de Bib Gourmand (een onderscheiding voor restaurants die volgens Michelin een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding hebben) vorig jaar kwijt. Het restaurant bleef toen wel in de Michelin-gids staan als restaurant met een kwaliteitskeuken.

De Grote Frederik Bistro aan het Frederiksplein raakte de onderscheiding vorig jaar eveneens kwijt. In Groningen heeft Niemeijer aan de Akerkstraat nog wel een Bib Gourmand. In de provincie is Onder de Linden in Aduard nog in het bezit van een Michelinster. Ook Noor in Hoogkerk heeft een Michelinster, maar het is niet bekend of het restaurant deze gaat houden. Eigenaren Jeroen en Marleen Brouwer maakten in mei bekend hun zaak eind dit jaar te willen sluiten.