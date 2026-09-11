Dit weekend Open Monumentendag met thema: Veerkrachtig Erfgoed

Foto: Rick van der Velde

Jaarlijks wordt in het tweede weekend van september de Open Monumentendag georganiseerd door Stichting Nederland Monumentenland. Ook in Groningen zullen zaterdag en/of zondag monumentale gebouwen gratis hun deuren openen voor bezoek.

Alleen in Stad zijn er al 80 plekken te bezoeken voor een kijkje achter de schermen of zelfs een activiteit. Stadsgids Titus Akkermans vertelde in het radioprogramma OOG Ochtendshow over verschillende monumenten en lichtte het thema van dit jaar toe.

Lastig kiezen

Wie dit weekend snel klaar denkt te zijn met een vlug bezoek aan het mooiste monument, komt volgens Akkermans bedrogen uit: “Dat zijn er honderden, het stikt van de monumenten in de stad.” Wel geeft hij een aantal van zijn favorieten als tips. Zo noemt Akkermans de Martinikerk, die onlangs zijn gerestaureerde windhaan heeft teruggekregen. Maar ook Huize Tavenier aan de Ubbo Emmiussingel rekent Akkermans als een van zijn favorieten. Deze is niet vaak te bezoeken vanwege de herbestemming die het gekregen heeft. Als Akkermans een gast zou zijn tijdens de Open Monumentendag, zou hij naar het Wall House gaan aan het Hoornsemeer.

Volgens Akkermans bepalen monumenten de identiteit van Groningers. “We kunnen niet zonder de Martinitoren; dat bepaalt iets van ons allen.” Ook ziet Akkermans de vernieuwing van het pompstation Dudok als zeer gunstig voor de persoonlijkheid van Groningen.

Veerkrachtig Erfgoed

Omdat erfgoed constant onder druk staat van klimaatverandering, herstelwerkzaamheden of door de vraag hoe het gebruikt kan worden, heeft Stichting Nederland Monumentenland dit jaar Veerkrachtig Erfgoed als thema gekozen. Dit ook om aandacht te vragen voor de verduurzaming van de monumenten. Volgens Akkermans zijn er deskundigen, zoals bouwkundige Anne Wieringa, die zeggen dat monumenten al duurzaam zijn vanwege de kwaliteit van de materialen die zijn gebruikt. Akkermans zet nog een stap verder: “Als we nou eens goed met elkaar nadenken over hergebruik van monumenten, zou je daar misschien zelfs een heel stuk problematiek, zoals de woningbouw, mee kunnen oplossen.” Daar hangt wel een voorwaarde aan vast waar de stichting ook aandacht aan wil besteden dit weekend: haal vakmanschap weer terug.

Stadsgids

Zelf neemt Akkermans dit weekend toeristen mee voor wandelingen, waarbij ze onder andere het Stadhuis en Corps de Garde gaan bezoeken. Ook zal hij, samen met zijn dochter Marlot Akkermans en Anne Wieringa, zondag om 11.00 uur in Corpse de Garde een live podcast opnemen met als thema Monumenten Veerkrachtig Erfgoed.

Op de website van Open Monumentendag is er meer informatie te vinden over de mogelijke activiteiten en de openingstijden van de monumenten dit weekend.