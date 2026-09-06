Districtsbeker: Italian Boys overtuigend door, Groninger Boys in doelpuntenfeest onderuit

Foto: Andor Heij. Groninger Boys - Oerterp

Vijfdeklasser Italian Boys heeft zondagmiddag de knock-outfase bereikt van de noordelijke districtsbeker. Derdeklasser Groninger Boys werd uitgeschakeld.

Italian Boys had vooraf aan een gelijkspel tegen de enige concurrent Veelerveen voldoende om winnaar te worden van de poule. Italian Boys deed meer dan dat en won in Veelerveen ook de derde wedstrijd: 3-0.

Groninger Boys moest ruim winnen van Oerterp om de poulefase te bereiken. Dat lukte niet. Het werd wel een doelpuntenfestijn waarbij Groninger Boys aan het kortste eind trok: 5-4. Oerterp bekert daardoor verder.

Maandagavond speelt vierdeklasser Lycurgus nog thuis tegen Aduard 2000. Lycurgus moet winnen om door te gaan. Als dat niet gebeurt gaat derdeklasser The Knickerbockers verder.

Dinsdagavond ontvangt eersteklasser Be Quick 1887 tweedeklasser Raptim. Ook Be Quick moet die wedstrijd winnen.