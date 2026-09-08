Districtsbeker: Be Quick 1887 boekt ruime zege, veertien Groninger clubs ronde verder

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Eersteklasser Be Quick 1887 heeft zich dinsdagavond als laatste club uit de gemeente Groningen geplaatst voor de knock-outfase van de noordelijke districtsbeker.

In het eigen Esserbergstadion werd tweedeklasser Raptim uit Coevorden na een 2-1 ruststand met 6-1 verslagen. Be Quick passeerde daarmee Oranje Nassau in de poule op doelsaldo en werd tweede. Noordscheschut werd eerste in deze groep.

In totaal gaan veertien clubs uit de gemeente Groningen de koker in voor de volgende ronde. Het is nog onbekend wanneer de loting is. Nieuw is dat tot de achtste finales de lager spelende clubs thuisvoordeel hebben.

Door in de poules met eerste en tweedeklassers: PKC’83, Velocitas 1897, Be Quick 1887, GRC Groningen, Gorecht, Groen Geel. Uitgeschakeld: Forward, SC Stadspark, Oranje Nassau..

Door in de poules met derdeklassers en lager: GVAV Rapiditas, Be Quick 1887 (zaterdag), Omlandia, Oosterparkers, VV Groningen, Gruno, Italian Boys, Lycurgus. Uitgeschakeld: HFC’15, Glimmen, Amicitia VMC, DIO Groningen, VVK, Haren, Groen Geel (zondag), Engelbert, Woltersum, The Knickerbockers. Mamio, FC Lewenborg, Helpman. Potetos.