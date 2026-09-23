Directeur Tumult: ‘Onze organisatie probeert zoveel mogelijk mensen cultuur te laten beoefenen’

Foto: Lars Faber

Cultuurcentrum Tumult beleeft een tumultueus jaar: de langverwachte nieuwbouw is af en recent is de naam veranderd van VRIJDAG naar Tumult. Directeur Pim Luiten kijkt tevreden terug en vooruit.



De directeur is al 10 jaar bezig met de voorbereidingen en kijkt erg uit naar de opening van komende zaterdag, vertelde hij in radioprogramma OOG Ochtendshow.

Cultuur laten beoefenen

“Tumult is de organisatie die probeert om zoveel mogelijk mensen cultuur te laten beoefenen”, stelt Luiten, “en dat kan bij ons, maar dat kan ook in de wijken. En het liefst doen we dat samen met zoveel mogelijk mensen. Daarvoor is het prachtig dat we nu een plek openen waar dat ook echt optimaal kan!”

Die plek wordt geopend aan de Sint Jansstraat, tussen het Groninger Forum en het Provinciehuis. De gevel van de voormalige muziekschool die daar was gevestigd is blijven staan, maar letterlijk meteen daarachter is een nieuw pand aangebouwd.

Tumult biedt zowel alle vormen van muziek, theater en beeldende kunst. Er zijn o.a. werkplaatsen, bandruimtes en twee zaaltjes die bedoeld zijn voor de amateurkunsten om op te kunnen treden. Tumult zal daar zelf concerten en voorstellingen in brengen, maar ze kunnen ook gehuurd worden door amateurkunst om daar een voorstelling of concert te doen.

‘Er ging 20 jaar aan vooraf’

Het nieuwe gebouw is er niet zomaar gekomen, vertelt Luiten. Er is 10 jaar planning aan vooraf gegaan, maar volgens hem werd er daarvoor ook al 10 jaar over gepraat. “En dan hoop je, als je allemaal zo lang aan iets werkt, dat het dan ook iets moois wordt. En ik moet zeggen, dat als ik er nu rondloop, dan moet ik soms mezelf in de arm knijpen om hoe mooi het geworden is.”

Komend weekend gaan de deuren open en is iedereen welkom om binnen te komen. Toch is het pand nog niet af. “Want ja, wanneer is iets af? Het is deze week nog heel erg hard werken om het voldoende af te hebben om te kunnen beginnen”, vertelt Luiten, “maar de puntjes op die ‘i’… zoals dat dan gaat, het duurt dan nog eventjes voordat alles in orde is. Het gebouw is nog niet helemaal af, maar wij zijn er wel klaar voor!”

Van VRIJDAG naar Tumult

De naamswijziging is de tweede in korte tijd. Eerst werd de naam VRIJDAG gelanceerd, maar volgens Luiten was niemand daar echt blij mee. “We moesten steeds uitleggen dat we geen verzekeraar waren en geen uitzendbureau. De naam werkte niet, tot en met dat mensen op een verkeerde dag kwamen voor een optreden, concert of cursus.” Daarom werd besloten een andere naam te kiezen. Er werd gekozen voor Tumult. “Kunst en cultuur, daar moet je goed op oefenen en dat is vaak heel serieus, maar dat mag best wat veroorzaken in de maatschappij. Het mag een beetje schuren wat kunst en cultuur doet. Je wilt mensen hun aandacht trekken en niet alleen maar op de gebaande paadjes lopen. Dat vonden we wel terug in het woord ’tumult’. En we vonden het ook een mooi woord om op de gevel te hebben!”

De opening vindt plaats op zaterdag 26 september vanaf 14:00 uur. Meer informatie over deze dag, waaronder het programma, is te vinden op de site van Tumult Groningen.

De OOG Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer. Dat beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio, te ontvangen in de ether op DAB+ en 106.6FM.