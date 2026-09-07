Dinsdagmiddag grote kans op buien met 18 graden

Foto: Joris van Tweel

Na een schitterende dag laat Groningen het zomerse weer achter zich. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis begint dinsdag nog droog, maar al snel gaan buien de dienst uitmaken.

“Dinsdagochtend is het droog en in de middag zijn er perioden met regen. Het wordt 18 graden bij een matige westenwind, windkracht 3. In de nacht valt er nog een laatste buitje en koelt het af naar 11 graden.

Woensdag vallen er een paar buien en waait er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. Het wordt 18 graden.

Donderdag is het rustig en is er veel bewolking. Af en toe schijnt de zon en lokaal kan een buitje voorkomen. Het wordt 18 of 19 graden.

Meer over het (weekend) weer is te lezen op de weerpagina of te beluisteren om 8:50 tijdens de OOG/Ochtendshow.”